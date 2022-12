Vigili del fuoco in azione oggi 25 dicembre 2022 per spegnere un incendio nella sagrestia della chiesa di San rocco a Como. A prndere fuoco alcuni addobbi natalizi. Impegnate sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Como che hanno prontamente spento l'incendio e che ora stanno portando avanti le operazioni di estrazione dei fumi. Non si segnalano feriti.