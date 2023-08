Intervento dei vigili del fuoco questa mattina molto presto, alle ore 04:45 circa, a Como in via Pietro e Giovanni Tavani. Qui due squadre di pompieri della sede centrale di Como, con sono intervenute per spegnere l' incendio a un macchinario agricolo (rotoballe) che ha interessato anche una balla di fieno. Sul posto anche una volante della polizia di Stato.