Ex Ticosa, maxi incendio nel palazzo abbandonato: salvato un senzatetto

Un incendio terribile è scoppiato questa notte intorno alle 2.30 a Como, in via Achille Grandi, di fianco allo stabile Cash and Carry Maxigross Como, ex Ticosa. A prendere fuoco sono stati alcuni rifiuti ingombranti al piano interrato, tra cui suppellettili, tavoli e armadi: il fumo si è propagato velocemente all'intero fabbricato di cinque piani.

All'interno del palazzo, utilizzato come alloggio di fortuna da senzatetto e bisognosi, è stato evacuato un uomo che dormiva su dei cartoni. Dopo essere stato visitato dai sanitari del 118 sul posto, è stato portato in ospedale per i dovuti accertamenti.

I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono intervenuti con due squadre. Sul posto anche due volanti della polizia di Stato.