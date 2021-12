Como, via Muralto: a fuoco bancali in legno delle casette di Natale

Questa mattina, 16 dicembre, due squadre dei vigili del Fuoco di Como sono intervenute in pieno centro storico in via Muralto per spegnere un incendio.

A prendere fuoco un bancale delle casette di legno di Natale, quelle che compongono il mercatino stesso. Ancora da chiarire se si tratti di un atto vandalico o di un fatto accidentale. Non si segnalano feriti o persone intossicate.