Incendio in centro a Como, il fumo invade via Bossi: evacuati i residenti

Ieri mercoledì 7 febbraio alcune strade del centro di Como sono state invase da un denso fumo. L'incendio si è sviluppato intorno alle 17 in uno scantinato di via Bossi, in una palazzina residenziale a pochi metri dall’ex zoo cittadino. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che a causa del fumo per entrare nello scantinato del condominio hanno utilizzato respiratori e bombole: tutti gli appartamenti dell'edificio sono stati evacuati. La strada è stata chiusa dalla polizia Locale per permettere l'operazione di l’evacuazione e la messa in sicurezza dell’area. Al momento si indaga sull'origine del rogo e non si esclude che possa essere di origine dolosa.