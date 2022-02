Erano circa le 10.15 di questa mattina, 5 febbraio quando un'auto che stava percorrendo via Manzoni a Como ha preso fuoco. I vigili del Fuoco della sede di via Valleggio sono intervenuti tempestivamente spegnendo il principio d'incendio e evitando conseguenze peggiori per chi transitava nella via. Il conducente è rimasto illeso.