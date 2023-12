Maxi incendio nell'azienda di rifiuti speciali a Colico: aria irrespirabile

Nuovo incendio alla Seval nell'area industriale di Colico all'alba di oggi, domenica 10 dicembre 2023. A prendere fuoco in via Caronio il capannone dell' azienda che si occupa di rifiuti speciali e dello smaltimento di batterie al litio. Come riportano i colleghi di LeccoToday, dopo quello dello scorso 19 novembre - nella stessa azienda - questa volta è stato un capannone in via Caronio a prendere fuoco: poco dopo le 6 di domenica 10 dicembre la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha fatto scattare i sanitari e i pompieri. Il comando di Lecco ha inviato sul posto le squadre partite da piazza Bione, ma anche dai distaccamenti volontari di Bellano e Morbegno (Sondrio). Al lavoro anche due autopompe, tre autobotti, un'autoscala, un carro Umprovir (unità protezione vie respiratorie), un carro Nbrc e i funzionari di guardia.

Secondo quanto riferito da fonti mediche, una persona sarebbe rimasta ferita: i sanitari della Croce Rossa di Colico sono scattati in codice rosso. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.

C'è puzza di bruciato nell'aria: segnalazioni anche a Como

L'odore di plastica bruciata è stato segnalato in vari social da ogni zona del lago. "In centro lago c'è odore di plastica bruciata. Mi hanno detto dal battello che si sente a Menaggio, Bellagio, Varenna e Cadenabbia". E anche a Como qualcuno ha sentito lo strano odore. A Lecco la situazione è anche peggio: l'incendio alla Seval è stato messo sotto controllo grazie ai dieci mezzi dei vigili del fuoco, ma “il fumo ha raggiunto la città”. Le squadre Nbcr e di Arpa stanno monitorando la situazione, mentre la squadra Nia (Nucleo investigativo antincendio) si è mobilitata per gli accertamenti.