Carugo, spavento nella notte: auto prende fuoco nel cortile. Si indaga

Intorno all'1.10 di questa notte (22 luglio) i vigili del fuoco di Cantù sono intervenuti con urgenza e tempismo a Carugo in via Manzoni. Qui un'auto in sosta nel cortile di un'abitazione stava andando a fuoco. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118 per una residente che ha avuto un malore ma fortunatamente non è stato necessario il ricovero. Icarabinieri di Mariano Comense stanno indagando per la ricerca delle cause dell'incendio.