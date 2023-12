Incendio in un box a Carugo, evacuati i residenti: la proprietaria ha un malore

Brutto risveglio oggi 9 dicembre, nelle prime ore della mattinata alle 5.30 a Carugo. In via Pascoli in un box- autorimessa si è sviluppato un incendio. Per precauzione sono stati evacuati i residenti del condominio che solo in un secondo momento, dopo le dovute verifiche dei vigili del fuoco, rientrati nelle rispettive abitazioni.

Nessun ferito, ma la proprietaria del box ha avuto un malore proprietaria box. Sono ancora in fase di ultimazione le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Como.