Capanno attrezzi in fiamme a Oliveto Lario

Un rapido intervento di soccorso tecnico urgente è stato portato a termine con successo la scorsa notte dai vigili del fuoco del distaccamento di Canzo, in collaborazione con i colleghi di Valmadrera. L'emergenza è scattata intorno alle ore 21 in seguito a un incendio che ha coinvolto un capanno attrezzi di circa trenta metri quadrati situato in località Limontasca, a Oliveto Lario.

I vigili del fuoco sono stati prontamente allertati e si sono immediatamente recati sul luogo dell'incidente. Grazie alla tempestività dell'intervento, le fiamme sono state prontamente domate, impedendo la propagazione dell'incendio a proprietà confinanti e, crucialmente, all'abitazione nelle vicinanze. Non si sono registrati feriti.