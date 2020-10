Due auto incendiate a Merone

Intervento dei vigili del fuoco nella prima serata del 13 ottobre 2020 a Merone. Due squadre provenienti dai distaccamenti di Erba e Cantù sono dovute intervenire per domare un incendio che ha danneggiato due auto in sosta in un parcheggio di via Valassina. Non sono state immediatamente chiare le cause del rogo ma i vigili del fuoco e i carabinieri stanno iondagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

