Auto incendiata a Bulgarograsso

Intervento dei vigili del fuoco a Bulgarograsso intorno alle 9.30 del 17 ottobre 2023. Due squadre di Appiano Gentile e Como sono intervenute per spegnere un incendio divampato da un'auto. La vettura era parcheggiata in via Rossini. A bordo non c'era nessuno. Le operazioni di spegnimento hanno reso necessario interrompere la circolazione stradale. Non risultano feriti o intossicati. Sono in corso verifiche per determinare la causa del rogo.