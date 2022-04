Auto in fiamme nella notte a Vertemate con Minoprio

Ennesimo episodio di auto in fiamme nel Comasco. Questa volta ad andare a fuoco è stata una vettura parcheggiata in via Mazzini a Vertemate con Minoprio. Il rogo è stato segnalato intorno alle ore 3.30 della notte del 13 aprile 2022. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno in breve tempo estinto l'incendio. Sono in corso approfondimenti per capire la dinamica della combustione.