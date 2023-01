Auto in fiamme a Cermenate. L'incendio è divampato dal motore della vettura intorno alle 22 del 20 gennaio 2023. L'auto al momento in cui è scoppiato l'incendio era in movimento e stava procedendo lungo via Gramsci. Il conducente ha fatto in tempo a fermarsi e gli occpuanti della vettura sono scesi. I vigili del fuoco di Lomazzo sono giunti sul posto e hanno spento in breve tempo il rogo. Non si segnalano feriti né altri veicoli coinvolti.