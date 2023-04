Carbonate, un'auto prende fuoco

Un'auto ha preso fuoco nel pomeriggio del 1 aprile 20223 a Carbonate. La macchina stava percorrendo via Dante quanto, intorno alle 16.50, sono divampate le fiamme dal vano motore. Il conducente ha fatto in tempo ad accostare, fermare il veicolo e uscire dall'abitacolo. I vigili del fuoco sono accorsi sul posto e hanno spento il rogo che ha comunque fatto in tempo a provocare gravi danni al veicolo, ma nessuna persona è rimasta ferita.