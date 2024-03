Oggi pomeriggio 12 marzo i vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile sono impegnati a Appiano Gentile sulla Sp23 per lo spegnimento di un incendio all'interno di una cabina elettrica. Per consentire le operazioni è stata momentaneamente chiusa la provinciale e parte della città e rimasta senza corrente. I tecnici stanno lavorando per risolvere il problema.