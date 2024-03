Como, allarme disturbi alimentari: le iniziative della Settimana Lilla

Tenere i riflettori puntati sui disturbi dell’alimentazione e della nutrizione attraverso attività di informazione, psico-educazione e sensibilizzazione: questo è l’obiettivo della Settimana Lilla che prende il via sabato 9 marzo e che fino al 15 marzo consentirà a cittadini, famiglie, scuole, associazioni di accedere gratuitamente alle attività proposte nei diversi territori. Anche la provincia di Como si colorerà di Lilla grazie alle iniziative promosse dal Centro Ananke- Villa Miralago di Como, che proprio il 9 marzo a Erba inaugura la Mostra Fotografica #IONONESISTO, un viaggio emotivo nel mondo dei Disturbi Alimentari.

Un problema diffuso anche nel Comasco

Nel quinquennio 2018/2022 in tutto il territorio di ATS Insubria - di cui la provincia di Como fa parte - sono stati intercettati complessivamente 1505 pazienti con problematiche di disturbi alimentari. A fronte di questi numeri nel “Piano Biennale” stilato da ATS Insubria sono stati potenziati i Servizi dedicati ai disturbi alimentari, attraverso l’assegnazione di un fondo ministeriale che prevedeva preventivamente una mappatura epidemiologica e dei servizi territoriali.

L'importanza della prevenzione e dell'informazione

"Quando una ragazza o una famiglia si rivolge a un centro di cura specializzato per un disturbo alimentare - commenta Domiziana Giola, responsabile del Centro Ananke-Villa Miralago di Como - è anche perché qualcosa nel percorso di prevenzione ha fallito ed è responsabilità di chi quotidianamente lavora con queste problematiche promuovere interventi efficaci affinché si diffonda una cultura di attenzione e sensibilizzazione al problema". In linea con i dati regionali e nazionali, anche in provincia di Como dei 1505 pazienti intercettati dall’ATS Insubria l’89,3% è di sesso femminile e la fascia d’età più rappresentata è quella dei 15-19 anni (399 casi su 1344). Pensando proprio agli adolescenti il 15 marzo, in occasione della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, presso la Biblioteca di Como si svolgerà un convegno gratuito dal titolo “La prevenzione dei disturbi dell’alimentazione tra i giovani” a cui saranno presenti gli studenti delle scuole superiori del territorio. L’evento, organizzato dal centro Ananke di Como e patrocinato dal Comune di Como e dall’Asst Lariana, vuole rappresentare uno spazio di confronto e di riflessione sui temi legati alla salute e al rapporto con l'alimentazione fra i giovani..

Il programma delle iniziative

Sabato 9 marzo: a Villa Ceriani a Erba ore 16 inaugurazione della Settimana Lilla e apertura mostra #Io non esisto. Ore 18 presentazione libro“ Un boccone alla volta” dr. Stefano Erzegovesi.

Domenica 10 marzo: a Villa Ceriani a Erba ore 10-13/ 15-19.30 apertura mostra #Io non esisto: ore 11 presentazione libro “ La mangiatr ice ser iale di emozioni” Sabrina Frangiamore; ore 18 presentazione libro “ Vera a metà” Maddalena Bertelè.

Lunedì 11 marzo: a Villa Giamminola ad Albavilla ore 10-12 /16-18 spor tello informativo sui DAN (Disturbi dell’alimentazione e nutr izione). Al Centro Ananke Como ore 10-14 spor tello informativo sui DAN; ore 20:30 laboratorio riservato alle pazienti del Centro Ananke Como.

Martedì 12 marzo: a Villa Ceriani a Erba ore 14-18.30 Visita guidata per le scuole e ingresso libero ore 20.30 laborator io esper ienziale di Danzaterapia- danzaterapeuta Federica Nava.

Mercoledì 13 marzo: a Villa Ceriani a Erba ore 9-13/ 14-19.30 Visita guidata per le scuole e ingresso libero. Presso la Stazione a Erba ore 20.30 laboratorio esperienziale di Musicoterapia-musicoterapeuta Lucio Gallo.

Giovedì 14 marzo: a Villa Ceriani a Erba ore 9-13/ 14-19.30 Visita guidata per le scuole e ingresso libero. Presso la Stazione a Erba ore 20.30 laboratorio esperienziale di Arteterapia- ar teterapeuta Marina Crippa.

Venerdì 15 marzo: a Villa Ceriani a Erba ore 9-13/14-19.30 Visita guidata per le scuole e ingresso libero. Presso la Biblioteca Comunale di Como: ore10 convegno “Prevenzione dei disturbi dell’alimentazione tra i giovani”.