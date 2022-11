Giornata Mondiale del Diabete, due appuntamenti a San Fermo e Appiano Gentile

Una patologia il diabete che colpisce milioni di Italiani, si calcola circa 3,5 milioni di cittadini che devono fare i conti con una delle varie forme con le quale questa malattia si presenta. La Giornata Mondiale del Diabete, in programma il 12 novembre 2012, è un'occasione per approfondire vari aspetti legati a questa patologia, dalla prevenzione alle cure. per questo motivo Asst Larina ha organizzato due appuntamenti che si terranno a San Fermo della Battaglia e ad Appiano Gentile.

Convegno a San Fermo

L’auditorium del Comune di San Fermo della Battaglia (via Lancini), a partire dalle ore 14.30, ospita un convegno organizzato dall’Associazione Giovani Diabetici Como “La multidisciplinarietà nella gestione del Diabete Tipo 1”. L'obiettivo è mostrare come un buon controllo metabolico, un corretto stile di vita ed un dialogo costante con le figure mediche permettano di ridurre il rischio di complicanze legate alla patologia. Prenotazioni sul sito dell’associazione www.agdcomo.it oppure inviando una mail a info@agdcomo.it Il convegno è stato patrocinato da Asst Lariana e vede tra i relatori Maria Zampolli (dirigente medico della UOC Pediatria Ospedale Sant'Anna), Lorenzo Spallino (dirigente medico della UOC Oculistica Ospedale Sant'Anna), Francesca Bellorini (dirigente psicologo della UOC Neuropsichiatria Infantile) e Biagio Santoro (responsabile della UOS Medicina dello Sport).

Ad Appiano Gentile undicesima edizione di ComoDiabete

Dalle 8.30 alle 17.30, la Sala Consiliare del Comune di Appiano Gentile (via Baradello 4) ospita l’undicesima edizione di ComoDiabete dedicata quest’anno a “Il Diabete Mellito di Tipo 2 nel 2022: un approccio globale”. “Proseguiamo nel programma di confronto sugli argomenti (dieta, sport, autocontrollo, terapie) che sono stati l’ossatura delle edizioni precedenti, dedicando particolare attenzione ai nuovi farmaci prescrivibili e riportando l’attenzione sull’importanza di perseguire non solo il risultato di un buon controllo di malattia ma di utilizzare i nuovi farmaci come prevenzione del danno d’organo - spiega il dottor Giuseppe Carrano, direttore delle Attività Cliniche del Territorio di Asst Lariana e responsabile scientifico del convegno insieme al dottor Alberto Molteni, responsabile del Modulo di Diabetologia e Malattie Metaboliche all’Istituto Clinico Villa Aprica - Ci si propone inoltre di consolidare il rapporto di collaborazione tra Medicina Generale e Medicina Specialistica nell’ottica di un servizio sempre più aderente alle esigenze del paziente”.