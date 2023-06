Favuzza nuovo primario della Maternità al Fatebenefratelli di Erba

Filippo Favuzza (48 anni) è il nuovo primario dell'Area Materno-Infantile dell'ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba. Favuzza è specializzato, tra l'altro, in patologie pneumo-allergologiche, in aumento nella popolazione pediatrica.

In occasione della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta il 21 giugno il nuovo direttore ha spiegato di voler ampliare l’offerta clinica dei servizi ambulatoriali specialistici nonché di migliorare l’accoglienza e di ridurre i tempi di attesa e di permanenza al pronto soccorso. "Una pediatria moderna nel senso scientifico del termine, ovvero che fa medicina di evidenza e segue dei protocolli condivisi - ha inoltre affermato Favuzza - ha due obiettivi da perseguire. Uno è quello di occuparsi delle urgenze-emergenze pediatriche: la comunità ha bisogno di rivolgersi all’ospedale per le patologie acute nella misura in cui il pediatra di libera scelta non può risolvere tutte le patologie in ambulatorio, ma allo stesso tempo l’ospedale ha bisogno di un forte link con i colleghi del territorio perché, soprattutto nei periodi di maggior picco epidemico, per garantire il giusto turn-over dell’occupazione dei posti letto, la buona collaborazione ospedale-territorio permette al paziente, soprattutto quello più fragile o complesso,di essere preso nuovamente in carico dal suo curante, quella che in gergo si chiama “dimissione protetta”. L’altro aspetto - ha aggiunto Favuzza - è la diagnosi, presa in carico e follow up delle patologie croniche. Noi offriamo un’ampia ed eccellente offerta nell’ambito delle più importanti discipline pediatriche (allergologia, pneumologia, gastroenterologia, endocrinologia ed ecografia) e l’intenzione, insieme ai vertici aziendali, è quella sia di valorizzare e implementare queste risorse. Allo stesso tempo siamo in rete con Centri di III livello di cure pediatriche regionali, affinché, qualora la patologia acuta o cronica lo rendesse necessario, il paziente possa essere indirizzato verso un percorso diagnostico-terapeutico più appropriato".

Allo studio anche il progetto di creare un centro allergologico pediatrico. Da settembre, una convenzione con la Specialità dell'Università di Pavia consentirà a medici specializzandi in pediatria presso quell'ateneo di effettuare dei periodi di formazione ad Erba. Alla conferenza stampa erano presenti anche fra Anselmo, Alessandro Fermi (Assessore regionale Università, Ricerca e Innovazione) e il prof. Gianluigi Marseglia (Ordinario di Pediatria dell'Università di Pavia) e il direttore Damiano Rivolta.