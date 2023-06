Dieci letti nuovi donati all'hospice San Martino mettono in moto gli aiuti per l'Ucraina

Dieci nuovi letti, completi di testa letto, e trenta plafoniere per illuminare le stanze, per un valore complessivo di 44mila euro. Sono la donazione - ultima in ordine di tempo - che è stata realizzata per l’Hospice San Martino dall’associazione Accanto Amici dell'Hospice San Martino Odv, insignita nel 2021 dell’Abbondino d’Oro, la civica benemerenza del Comune di Como.

Aiuti per l'Ucraina

I vecchi letti, attraverso una procedura amministrativa predisposta dagli uffici di Asst Lariana, sono stati donati alla parrocchia di Rebbio che nell’ambito del progetto “Korosten” (città a nord-ovest di Kiev) provvederà a trasportarli in Ucraina.

“Accanto nasce con l’apertura dell’Hospice San Martino e da allora opera a supporto delle attività anche con una presenza quotidiana di volontari all’Hospice - sottolinea Gisella Introzzi, a nome del direttivo dell’associazione - Finanziamo progetti per migliorare ed ampliare i servizi, occupandoci, se necessario, anche della struttura. Noi di Accanto, del resto, siamo convinti che la collaborazione tra enti pubblici e privati si deve tradurre in modelli di assistenza capaci di tutelare la dignità e la qualità di vita delle persone. Una collaborazione che, nel caso di quest’ultima donazione, si è tradotta anche nella possibilità di riutilizzare i letti dismessi in Ucraina, dove a causa della guerra manca tutto”.

Tecnicamente la donazione, sia dei dieci letto che dei dieci testa letto e delle trenta plafoniere, è stata effettuata in favore di Asst Lariana che è proprietaria dello stabile dell’Hospice; la gestione del servizio è in capo al consorzio A.S.P che fa parte del gruppo Paxme, attivo in Lombardia.

“L’associazione Accanto opera con costante generosità e vicinanza ai pazienti terminali e ai loro familiari e Asst Lariana è riconoscente e grata di questa attenzione” commenta il direttore generale Fabio Banfi.

Il plauso delle istituzioni

Per la presentazione dell’iniziativa si è svolto un incontro questa mattina all’Hospice San Martino alla presenza dei rappresentanti dell’associazione Accanto (tra gli altri, Gisella Introzzi, il dottor Gianluigi Rossi, vicepresidente e responsabile sanitario dell’èquipe cure domiciliari, il dottor Vittorio Bosio e alcuni volontari), di Asst Lariana (il direttore generale Fabio Banfi e la dottoressa Carla Longhi, direttore delle Cure Palliative-Hospice), dell’assessore all'Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia Alessandro Fermi, del sindaco di Carimate Roberto Allevi in rappresentanza della Provincia di Como e del vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali del Comune di Como Nicoletta Roperto.

"Ringraziamo questa realtà straordinaria che è Accanto - ha sottolineato l’assessore Alessandro Fermi - la ringraziamo per la sua attività e per le sue donazioni in favore di questa bellissima struttura che è l'Hospice San Martino. Ringraziamo altresì i volontari che si prendono cura e stanno accanto ai pazienti e ai loro familiari. Ringraziamo don Giusto per il suo interessamento che consentirà di trasferire i letti dismessi in Ucraina. Da parte di Regione Lombardia grazie a tutti voi”. Ringraziamenti sono stati espressi dal vicesindaco di Como Nicoletta Roperto “Grazie per la cura e l’amore con cui accompagnate i pazienti in questo tratto di vita. L’Hospice è un luogo importante per loro e per i loro familiari e più in generale per tutta la comunità”.

L'impatto sulla qualità di vita dei malati

?“Quella di oggi è una giornata speciale che abbiamo tutti vissuto con grande gioia e gratitudine - ha osservato Cristian Belloli, direttore dell’Hospice San Martino gestito dal Consorzio A.S.P - Siamo profondamente commossi dal gesto di gentilezza e compassione che ci ha riservato l’associazione Accanto, un gesto per noi di grandissima importanza poiché avrà un impatto significativo sulle vite delle persone che accogliamo e assistiamo. La donazione ci permetterà di migliorare la qualità della vita di coloro che si affidano a noi, andando a contribuire alla creazione di un'atmosfera serena e accogliente all'interno della nostra struttura dove l’impegno quotidiano è costantemente rivolto a migliorare il tempo della vita delle persone che si affidano alle nostre cure”.