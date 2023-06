Un corretto appoggio plantare evita problemi di salute

Il piede rappresenta la base del corpo umano, consente all’uomo di assumere la postura eretta e di spostarsi nello spazio. Il corretto appoggio del piede permette di eseguire i movimenti con il minor dispendio energetico e di equilibrare tutti i muscoli del corpo. L’appoggio del piede avviene tramite 3 arcate: mediale, che va dal tallone al primo metatarso; laterale, che va dal tallone al quinto metatarso; trasversale, che va dal primo al quinto metatarso. Ad ogni punto del piede corrisponde una percentuale di carico.

Quando ci si muove, dalle dita dei piedi al polpaccio si mettono in azione una serie di muscoli, in rapporto al ginocchio, alla colonna vertebrale e all’articolazione temporo-mandibolare. Per questo motivo, un appoggio scorretto del piede si ripercuote anche sul ginocchio, sulla colonna vertebrale e sul resto del corpo determinando dolori come per esempio cefalea e mal di schiena. Si definisce scorretto appoggio plantare una condizione anatomica e funzionale che altera lo stato fisiologico del piede quando entra in contatto con il suolo, ovvero con la sua porzione anteriore, laterale e posteriore.

Due esempi tipici di appoggio viziato e scorretto del piedi sono dovuti a una deformità del piede: ad esempio, chi ha il piede cavo potrebbe essere soggetto a supinazione, ossia la tendenza ad appoggiare il lato esterno del piede; mentre chi ha il piede piatto tende ad appoggiare il lato interno, un disturbo chiamato iperpronazione.

Plantari ortopedici: quando servono e cosa risolvono

Postura scorretta e deformità possono essere corrette tramite l’utilizzo di un plantare ortopedico, che deve essere prescritto e indicato da uno specialista. Esistono diversi tipi di plantare a seconda della situazione, della patologia o del problema che si deve correggere. Il plantare ortopedico è un dispositivo correttivo che può essere usato sia in presenza di determinate patologie sia a scopo preventivo: può infatti essere considerato un grande aiuto per prevenire infortuni durante l’attività sportiva o per facilitare la circolazione e aiutare, per esempio, le persone che lavorano in piedi per molte ore. Il plantare sportivo è un ortesi costruita su misura e personalizzata che ha il compito di migliorare il movimento atletico ottimizzando la forza e la coordinazione dell’atleta per ottenere una performance ai massimi livelli.

Specifici plantari su misura possono aiutare aiutare in presenza di alcuni disturbi frequenti, quali: fascite plantare, ovvero l’infiammazione della fascia, l’artrite, che spesso colpisce le articolazioni del piede e la metatarsalgia, l’infiammazione delle ossa del piede collegate alle dita. I fattori che influenzano l’efficacia dei plantari sono diversi: per prima cosa è fondamentale che il plantare venga costruito da un podologo professionista dopo un’attenta analisi del piede e del passo e che si adatti in modo corretto alla scarpa indossata. Il plantare deve quindi essere di buona qualità, altrimenti rischia di causare ulteriori lesioni

Conclusioni

In definitiva, il piede rappresenta il punto fisso su cui grava il peso del corpo ed è collegato alla gamba e al resto del corpo da legamenti, articolazioni e muscoli. È sia un effettore sia un ricettore, in quanto riceve ed esegue dei comandi tramite i muscoli, e allo stesso tempo interagisce con il resto del corpo. La postura di una persona dipende da vari fattori, non solo dalla propria conformazione: traumi fisici ed emotivi, posture professionali scorrette ripetute nel tempo, respirazione scorretta e così via. In questo delicato equilibrio, l’appoggio del piede è molto importante, perché uno scorretto appoggio plantare altera lo stato fisiologico del piede quando entra in contatto con il terreno, rischiando di causare ulteriori lesioni e problemi in altre parti del corpo.

L’appoggio corretto può essere alterato da diversi fattori come il peso eccessivo, l’atteggiamento posturale scorretto, calzature sbagliate e traumi. È importante quindi risolvere questi dolori per evitare che si ripresentino in futuro: correggere il difetto di appoggio è un fattore decisamente importante per evitare di peggiorare la situazione.

