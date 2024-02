Como in Salute, tutti i nuovi appuntamenti con 'Ordine dei Medici

Riprendono gli incontri di "Como in Salute", la rassegna dedicata alla divulgazione medica e culturale per la popolazione, organizzata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Como in collaborazione con il Comune di Como - Musei Civici e la Associazione culturale Parolario.



La quarta edizione prevede sedici appuntamenti, che si terranno dal 28 febbraio al 20 novembre presso la Pinacoteca di Como, alle ore 17, con una durata di circa due ore. Gli incontri saranno condotti da medici specialisti, medici di famiglia, personale sanitario, ospiti e scrittori, con l'obiettivo di fornire informazioni chiare e divulgative su temi di medicina generale, specialistica, attualità scientifica e sociale.

L’intento è quella di offrire ai cittadini la possibilità di confronto con professionisti assolutamente qualificati e affidabili su vari argomenti legati alla salute.



Il primo appuntamento, in programma per mercoledì 28 febbraio, avrà come tema "Alimentazione e Prevenzione" con

Laura Iorio (specialista in Scienza dell'Alimentazione e dietologia, ASST Lecco), Doris Maria Mascheroni (specialista in Oncologia e Sub Acuti, Villa Aprica Como) Pamela Fogliaro (biologa e nutrizionista), moderato da Gianluigi Spata (presidente OMCEO Como).



Gianluigi Spata, Presidente dell’Ordine dei Medici di Como, sottolinea l'importanza di questa iniziativa: .



"Siamo onorati di collaborare, ancora una volta, con l’ordine dei Medici ospitando la una nuova rassegna di “Como in salute”. La scelta di svolgere gli incontri in Pinacoteca non è casuale, ma si inserisce all’interno di una serie di azioni legate ai temi dell’arte e della cultura come benessere e miglioramento della qualità della vita che i nostri Musei civici stanno portando avanti. - Commenta Enrico Colombo Assessore alla Cultura del Comune di Como-. I partecipanti potranno fruire di importanti e utili momenti di divulgazione medica alla portata di tutti, in un contesto straordinario quale è la nostra Pinacoteca, circondati da opere d’arte".



Gli incontri si concentreranno su argomenti quali benessere, stili di vita, problematiche relative alla salute e approcci a temi di attualità sociale, come l'inquinamento ambientale. Il ciclo di incontri si propone di informare il pubblico del territorio comasco sulla diagnosi e cura di alcune malattie, dialogare con la popolazione utilizzando un linguaggio accessibile e divulgativo, avvicinare le strutture sanitarie alla cittadinanza e promuovere la cultura della prevenzione.

Gli incontri si terranno presso la Pinacoteca di Como, messa a disposizione dal Comune.Per ulteriori informazioni e il programma completo degli incontri, visitare il sito web dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Como.



COMITATO ORGANIZZATORE:

1. Dr. Gianluigi Spata – Presidente OMCEO COMO

2. Dr. Silvio Bellocchi – U.O. Neurochirurgia ASST LARIANA - OSPEDALE S. ANNA

3. Dr. Simone Sangiorgi – U.O. Neurochirurgia ASST LARIANA - OSPEDALE S. ANNA

PROGRAMMA COMPLETO

28 Febbraio

ALIMENTAZIONE E PREVENZIONE

Relatori: Dr.ssa Laura Iorio, Dr.ssa Doris Maria Mascheroni, Dr.ssa Pamela Fogliaro

Moderatore: Dr. Gianluigi Spata



6 Marzo

DISTURBI DELL’UDITO

Relatori: Dr. Marco Molteni, Dr. Francesco Santoro, Dr. Antonio Rinaldi

Moderatore: Dr. Domenico De Stefano



13 Marzo

MALATTIA RENALE CRONICA

Relatori: Dr. Gianvincenzo Melfa, Dr.ssa Silvia Peiti

Moderatore: Dr. Lorenzo Restelli



27 Marzo

EMERGENZE IN PEDIATRIA

Relatori: Dr.ssa Alessandra Di Cesare Merlone, Dr.ssa Francesca Atzeri, Dr.ssa Paola Cianci

Moderatore: Dr. Massimo Branca



10 Aprile

IPERTENSIONE ARTERIOSA E CARDIOPATIE CORRELATE

Relatori: Dr. Giovanni Corrado, Dr. Paolo Bonfanti, Dr. Andrea Pozzi

Moderatore: Dr. Marco Nemesio Castelnuovo



17 Aprile

INTOLLERANZE ALIMENTARI: FALSI MITI – API E AMBIENTE

Relatori: Dr.ssa Marina Mauro, Dr.ssa Donatella Preziosi

Moderatore: Dr.ssa Marina Russello



8 Maggio

CELIACHIA E SINTOMI GASTROINTESTINALI

Relatori: Dr .Franco Radaelli, Dr. Emanuele Rondonotti, Dr. Gianmarco Ideo, Dr.ssa Valentina Borghesi

Moderatore: Dr.ssa Francesca Licordari



22 Maggio

MALATTIE DEL FEGATO

Relatori: Dr.ssa Natalia Terreni, Dr.ssa Ombretta Spinelli, Dr.ssa Alida Andrealli, Dr.ssa Silvia Paggi

Moderatore: Dr. Giuseppe Enrico Rivolta



4 Giugno ore 20.30

Nell’ambito del festival PAROLARIO

Presentazione del libro di Alberto Pellai: “Riempire il vuoto”

Dr. Alberto Pellai



19 Giugno

INQUINAMENTO AMBIENTALE E PATOLOGIE CORRELATE

Relatori: Dr. Antonio Paddeu, Dr.ssa Marina Russello

Moderatore: Dr.ssa Doris Maria Mascheroni



18 Settembre

DECADIMENTO COGNITIVO NEL PAZIENTE ANZIANO

Relatori: Dr.ssa Elena Molteni, Dr. Luca Perini, Dr.ssa Laura Pierguidi, Dr.ssa Raffaella Clerici

Moderatore: Dr. Andrea Maresca



25 Settembre

DISTURBI DELL’APPARATO UROGENITALE

Relatori: Dr.Giorgio Bozzini, Dr.sa Rossella Radice, Dr.sa Federica Mazzoleni,

Dr. Marco Malinverno

Moderatore: Dr. Ilo Marco Fini



9 Ottobre

PAROLARIO

Presentazione del libro di Roberta Villa: “Contro glossario di medicina: un viaggio tra le parole che pensiamo di conoscere”

Dr.ssa Roberta Villa



23 Ottobre

MENOPAUSA ED OSTEOPOROSI

Relatori: Dr. Paolo Beretta, Dr. Francesco Ruscitto, Dr.ssa Priscilla Guzzo

Moderatore: Dr.ssa Maria Novella Del Sordo



6 Novembre

ICTUS E PREVENZIONE

Relatori: Dr. Giampiero Grampa, Dr. Silvio Bellocchi, Dr.ssa Laura Fusi

Moderatore: Dr. Simone Sangiorgi



20 Novembre

PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI PIU’ COMUNI

Relatori: Dr. Giancarlo Bianchi, Dr. Cristiano Bonelli, Dr. Giovanni Lovisetti

Moderatore: Dr. Alberto Rigamonti