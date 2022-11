Monticello Spa, riapertura con un ricco programma di appuntamenti speciali

Torna alla normalità Monticello Spa&Fit, punto di riferimento del benessere in Lombardia. Il centro riapre nella sua totalità giovedì 10 novembre offrendo ai suoi ospiti un lungo weekend ricco di eventi e appuntamenti speciali. La riapertura in tempi record a una sola settimana dall’incendio che ha interessato l’edificio, ha permesso di restituire agli ospiti e ai cittadini una struttura, non solo rinnovata ma migliorata per offrire una qualità superiore di comfort e benessere ai propri clienti.

Per festeggiare la riapertura di Monticello Spa&Fit, che testimonia la solidità del gruppo e la tenacia brianzola, per le giornate dal 10 al 13 novembre sono stati organizzati eventi e attività speciali. Ogni giornata sarà caratterizzata da un ricco programma di cerimonie di benessere con la novità della cerimonia Bagno Sonoro, con campane di cristallo e campane tibetane. Non mancheranno i momenti di coccole per gli ospiti della struttura: la mattina sarà la volta del Coffee Time, mentre al pomeriggio del Tea Break, con l’accensione speciale del braciere e delle luci di Natale.

Alla sera si potrà brindare tutti assieme al Pool Bar con un buon calice di prosecco. Venerdì 11 novembre sarà in programma la Aufguss Night al cui termine verrà offerto un bicchiere di birra ai partecipanti, come da tradizione alemanna; Sabato 12 sarà offerto a tutti gli ospiti della struttura un drink analcolico al Pool Bar e Domenica 13 novembre ci si potrà rilassare a bordo vasca con il Deejay Set dalle 16.30 alle 20.30. Giovedì 10 novembre l’orario d’apertura sarà prolungato fino alle 21.30, Venerdì 11 e Sabato 12 novembre fino alle 24.00, mentre Domenica 13 novembre la struttura chiuderà alle 21.30.