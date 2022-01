Sex toys, la rivoluzione vibrante (anche per lui)

Sebbene siano stati sdognati da anni anche al cinema - basti ricordare una scena della She's The One (commedia anni '90 con una splendida colonna sonora di Tom Petty) in cui Jennifer Aniston propone al fidanzato un gioco erotico con un vibratore per rivitalizzare la loro relazione - i sex toys rimangono spesso un tabù. Tuttavia questi oggetti, spesso attribuiti alla sfera del piacere solitario, hanno allargato i loro orizzonti all'universo maschile ma soprattutto alla coppia.

Strumenti di fantasia che il tempo ha reso sempre più tecnologici e sofisticati. La moda del momento è particolarmente centrata sui toys air-pulse e sui toys vibranti, tutti forniti di telecomandi e app per il loro controllo. Ma attenzione, anche qui, alle tante imitazioni dei marchi più affidabili. Non è consigliato, visto l'uso, approcciare ai sex toys affidandosi a prodotti non certificasti e costruiti con materiali scadenti.

Insomma siamo nell'era della rivoluzione dei love toy: innovativi, mozzafiato, senza tempo. Così ne abbiamo scelti alcuni tra i migliori presenti oggi sul mercato.

Per lei

Air Pulse Pro

Il classico ed elegante Pro 2 inaugura la tecnologia Air-Pulse, pensata per stimolare il clitoride per raggiungere una vera e propria estasi. Dotato di un motore silenzioso e di una morbida testa in silicone, il Pro 2 crea l'atmosfera per raggiungere l'apice del desiderio.

Dual Pleasure

Con il Dual Pleasure in silicone delicato sulla pelle, è possibile stimolare sia il clitoride che il punto G. Questo modello combina onde di pressione a un corpo vibrante ed ergonomico che può essere comodamente controllato tramite l'applicazione.

Per lui

Men Vibration

Applica una sollecitazione senza precedenti con questo strumento di stimolazione emozionante e intenso. La sua struttura interna ondulata e 2 potenti motori offrono vibrazioni intense per la parte più sensibile del pene.

Royal One

Aggiungere passione e sensualità alla virilità con Royal One. Piacevolmente flessibile, questo anello si adatta a tutte le dimensioni creando un effetto di stasi sanguigna per una tensione sensuale e un piacere prolungato.

Per la coppia

Multifun

Questo sensuale dispositivo unisex genere consente un gioco creativo immediato, soprattutto per le coppie che vogliono liberare la loro immaginazione. Con la sua testa rotante a 180° in morbido silicone, questo multi-giocattolo si adatta comodamente a tutte le posizioni.

Double Love

Double Love è il vibratore di lusso per coppie, è caratterizzato da un eccitante silicone morbido combinato con metallo prezioso di alta qualità. Doppiamente abbinato a un comodo telecomando wireless e alla app high-tech, permette di giocare anche a distanza offrendo possibilità infinite.