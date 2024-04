Rinascita, energia e natural experience” la primavera alla Spa 

È aprile e nell’aria si avverte un'energia vibrante, una sensazione di rinascita che avvolge Monticello SPA, l’angolo di paradiso di oltre 5000 mq e punto di riferimento del benessere lombardo, che si prepara ad accogliere la stagione primaverile. Ispirata dalla gioia e dalla libertà evocate dalla canzone "Spring Vacation" dei Beach Boys, che risuona con spensieratezza nei palinsesti radiofonici, Monticello SPA invita a immergersi nella sua "Natural Experience", che esalta il potere della natura nella ricerca del proprio benessere fisico e mentale.

Ogni trattamento è concepito per celebrare la bellezza e la rigenerazione offerte dalla natura. Saranno utilizzate preziose essenze dai profumi floreali durante i massaggi, per creare un'atmosfera avvolgente e rilassante e un’esperienza relax senza eguali e le maschere viso, ricche di estratti floreali, rinvigoriranno ogni tipo di pelle. Oltre a essere la stagione del risveglio e della rinascita, la primavera è anche la stagione dei grandi ritorni. Due i format di successo dello scorso anno che sono pronti a portare nuova energia e allegria nei prossimi mesi: il Cinema sotto le Stelle e il Family SPA Day.

Sabato 13 aprile è la volta del primo Cinema sotto le stelle della stagione, il format di successo che unisce benessere e cinema per una serata da Oscar. Nelle vasche esterne verranno proiettati tre spezzoni da 20 minuti di grandi successi cinematografici che saranno intervallati da tre speciali cerimonie Aufguss tematizzate:

• Ore 20:00 - 20:20 “Il Favoloso Mondo di Amelie”, aufguss alle 20:30

• Ore 21:00 - 21:20 “Avatar”, aufguss alle 21:30

• Ore 22:00 - 22:20 “Midnight in Paris”, aufguss alle 22:30

Previsto un ingresso serale dedicato dalle 19:00 alle 01:00 che include un aperitivo a bordo vasca. I posti sono limitati, si raccomanda la prenotazione.

Domenica 21 aprile torna invece l’appuntamento più desiderato dalle famiglie: il Family SPA Day, grazie al quale i bambini dai 3 anni di età potranno accedere alla SPA con un biglietto dedicato e sarà anche possibile acquistare un menù speciale per il pranzo. Si ricorda che ai più piccoli non è consentito l’ingresso negli ambienti caldi e caldo-umidi.

Il massaggio del mese viene direttamente dalla più antica pratica ayurvedica che si prende cura della persona nella sua totalità, lavorando su corpo, mente e spirito, per attenuare lo stress e ritrovare equilibrio e benessere. L’Ayurveda Abhyangam è un massaggio che viene effettuato sul tatami e la manualità è arricchita dall’olio di sesamo, per nutrire anche i tessuti più profondi. Durata: 80 minuti. Per tutto il mese di aprile questo trattamento sarà in promozione, sia acquistandolo via web che presso la reception del centro.

Tanti i pacchetti benessere in vendita da questo mese: Monticello SPA offre una selezione di proposte, singole e di coppia, ispirate alla stagione primaverile. Combinazioni uniche, che uniscono a tutto il benessere di una giornata in SPA esclusivi contenuti, come massaggi, trattamenti e sfiziose esperienze gourmet da vivere, condividere e regalare. Il pacchetto singolo Time For You, ad esempio, prevede l’ingresso SPA Gold (utilizzabile sempre, da lunedì a domenica e nei giorni festivi senza limiti di tempo), massaggio da 25 minuti, cerimonia di benessere, pranzo con Buffet Silver, Kit Gold (comprensivo di noleggio telo e accappatoio e omaggio infradito e shopper logati Monticello SPA), mentre il pacchetto di coppia Luxury For Two include due ingressi SPA Gold (utilizzabili sempre, da lunedì a domenica e nei giorni festivi senza limiti di tempo), massaggio di coppia da 25 minuti, cerimonia di benessere, calice di bollicine, Kit Gold (comprensivo di noleggio telo e accappatoio e omaggio infradito e shopper logati Monticello SPA). Per scoprire tutti i pacchetti disponibili, consultare il seguente link.

Aprile per Monticello SPA è un mese importante anche per le partecipazioni a importanti fiere del settore turistico: dall’11 al 14 aprile sarà presente a Primexpo, l’edizione primaverile del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze, e in contemporanea, dal 12 al 14 aprile, presenzierà con uno stand alla BikeUp a Bergamo, il primo festival internazionale sulle e-bike, il cicloturismo e la mobilità elettrica leggera, all’aperto e gratuito.

La primavera a Monticello SPA è un’occasione unica per lasciarsi avvolgere dalla freschezza e dalla vitalità della stagione, concedendosi un momento di pace e rigenerazione, e per questo durante tutto il mese di aprile ad ogni ingresso verrà consegnato un buono del 30% di sconto per tornare a concedersi una nuova giornata di benessere entro 30 giorni.

DA 25 AL 28 APRILE: Beauty Bar

Si rinnova l’appuntamento con la bellezza e con il Beauty Bar di Monticello SPA: da giovedì 25 aprile a domenica 28 aprile, dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 20.00 saranno presenti in struttura beauty consultant che offriranno consigli di bellezza proponendo una prova gratuita dei prodotti beauty di Terme di Saturnia Natural Destination e Terme di Chianciano. Sono inoltre previsti sconti speciali fino al 50% sui prodotti in vendita.

AUFGUSS NIGHT

Ogni venerdì sera dalle 19:00, si conferma la serata Aufguss Night, con un intenso e variegato programma di Aufguss, in collaborazione con AISA, Associazione Italiana Saune e Aufguss. Durante la serata sarà possibile partecipare agli eventi in modalità textile free, con telo in cotone o in fibra naturale oppure indossando un costume in tnt, che verrà fornito gratuitamente a chi lo desidera.

FITNESS

Monticello SPA&FIT propone ai suoi ospiti un’area di oltre 1.000 mq attrezzata con le migliori tecnologie per l’allenamento firmate Technogym, due sale corsi e ampie vetrate panoramiche. È inoltre previsto un ricco planning di lezioni basate sulle più moderne tecniche di allenamento che includono corsi olistici, funzionali, di tonificazione e molto altro. A Monticello SPA&FIT è infine presente uno staff altamente qualificato per aiutare ogni abbonato a raggiungere con programmi personalizzati, i propri obiettivi.

Da non perdere la speciale promozione del mese: Promo 3+2, promozione trimestrale con due mesi in regalo e inclusi 2 ingressi full day feriali alla spa al prezzo di 239,00€; e lo Speciale 3 sedute con Personal Trainer da 1 ora ciascuna al costo di euro 99,00€.

Tutte le offerte fitness sono consultabili sulla pagina dedicata del sito internet.

APERITIVO IN SPA

Tutte le sere è possibile acquistare e gustare a bordo vasca uno sfizioso aperitivo, per godersi del tempo all’insegna del relax e del benessere anche nel gusto, e scoprire la nuova drink list frutto della speciale collaborazione con Campari Academy e il signature drink Monticello Essence, ideato appositamente per Monticello SPA&FIT. E dal venerdì alla domenica è disponibile un biglietto speciale che include ingresso serale alla SPA con uno sfizioso aperitivo da gustare in accappatoio.

CERIMONIE DI BENESSERE e ORARI AREA SPA

Nell’ingresso è incluso un Aufguss e una Cerimonia di Benessere a scelta tra quelle disponibili durante la giornata. Gli orari dell’area SPA sono:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 21.30

- il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 24.00

- il sabato dalle ore 9.00 alle ore 24.00

- la domenica dalle ore 9.00 alle ore 22.30

Le attività prenotabili sono, ALPHA TRAINING, AUFGUSS, BAGNO DI SUONI, BANJA EXPERIENCE, MASCHERA VISO ALL’ARGILLA, MASCHERA VISO AL MIELE, NATURE VIBE, ORIENTAL BEAUTY CARE, SCRUB CORPO, THALASSO EXPERIENCE, WATER FLOW.

MONTICELLO SPA & FIT

Monticello SPA&FIT è da anni un punto di riferimento del benessere in Lombardia, una location unica a pochi km da Milano, dedicata alla cura di corpo e mente. 5.000 metri quadrati dedicati al relax racchiusi in una struttura moderna. 7 vasche interne ed esterne, 16 ambienti sensoriali dove vivere l’esperienza di Calore e Tepore, 15 Cerimonie di Benessere, oltre 40 tipi di massaggi e trattamenti singoli e di coppia, realizzati con prodotti esclusivi e di altissima qualità e 1.000 metri quadrati dedicati al fitness.

Monticello SPA&FIT è partner di Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia nel cuore della Maremma toscana.