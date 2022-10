Tisane d'autunno, tre ricette per scaldarsi in casa

Con l'arrivo della stagione fredda molte persone amano riscaldarsi con una tisana o un infuso dopo i pasti. Le tisane, oltre che avere sapori e aromi avvolgenti, sono anche un ottimo rimedio naturale per affrontare questa stagione. Scopriamo allora tre buonissime tisane autunnali ricche di proprietà e vitamine.

Tisana con melissa e camomilla

La melissa e la camomilla sono le due erbe tranquillanti per eccellenza. Dall'alto potere distensivo e rilassante, sono gli ingredienti perfetti per una tisana naturale calmante, sia degli stati d'ansia che dei disturbi dell'apparato digerente. Mettere in infusione un cucchiaino - se utilizzate le erbe essiccate - o una bustina di tisana in acqua calda per 5-6 minuti coprendo la tazza per evitare la dispersione dell'aroma.

Tisana con zenzero

Zenzero e limone, zenzero e arancia, diverse le tisane da acquistare in erboristeria o realizzare in casa, a base di questa preziosa spezia. Lo zenzero è prezioso, anche in autunno, per la sua azione stimolante, utile a combattere stress e stanchezza e a prevenire i mali stagionali. Assumere con costanza una tisana allo zenzero migliora la circolazione sanguigna: inoltre questa bevanda è ricca di antiossidanti, favorisce la digestione e riduce disturbi come la nausea.

Tisana con lamponi e calendula

Ultima, ma non meno importante, la tisana con lamponi, melissa, calendula e fiordaliso: un infuso ricco di vitamina C, tannini e flavoni, che hanno un'azione astringente, antibatterica, antinfiammatoria e rigenerante. Un mix di erbe in grado di rilassare da una parte e dall'altra dare energia nelle giornate autunnali più difficili. Lasciare in infusione in acqua calda per 5 minuti.