Frittura, forno o microonde: con quale tipo di cottura si spreca più energia?

A scattare una fotografia sui consumi energetici delle differenti metodologie di cottura è stato l’Osservatorio sugli sprechi energetici di NeN, prima startup EnerTech in Italia, in collaborazione con Chef in Camicia, media company italiana che racconta il mondo del food attraverso contenuti video originali.

L’analisi ha preso in considerazione diverse preparazioni come frittura, bollitura, cottura in padella, pentola a pressione, microonde, forno, sottovuoto e griglia elettrica (per la cottura con padella o pentola è stato considerata il piano cottura con piastra a induzione) e come alimento benchmark la patata, tubero diffuso nelle ricette di tutta Italia, che si presta molto bene a essere cotto con qualunque metodo si voglia.

Analizzando le diverse preparazioni è emersa una classifica che in alcuni casi può davvero sorprendere:

1) Al primo posto tra i metodi più parsimoniosi troviamo la frittura (in pentola). Infatti con soli 3 minuti di cottura e un consumo di 30 watt/ora risulta essere il metodo che permette un risparmio di energia maggiore, anche se meno per la salute. Tuttavia, basta utilizzare la friggitrice ad aria, tanto in voga di questi tempi, per vedere balzare i consumi a 233 watt/ora per 10 minuti di cottura.

2) Una buona soluzione è la pentola a pressione, tanto cara alle nostre nonne e tornata in auge da qualche anno a questa parte: questo metodo infatti permette una cottura veloce e salutare mantenendo allo stesso tempo un consumo contenuto di energia. Per cuocere una patata infatti bastano 15 minuti e soli 150 watt/ora di consumo energetico.

3) A metà classifica segue l’utilizzo del microonde. In questo caso, anche se la potenza utilizzata dall'elettrodomestico è più elevata (1000 watt), il tempo ridotto di cottura, solo 10 minuti, permette un certo risparmio in termini di consumi, con 167 watt/ora.

4) In quarta posizione troviamo due tra le più comuni metodologie di cottura in cucina. Infatti che si utilizzi la bollitura o in alternativa la cottura in padella, in entrambi i casi ci vorranno 30 minuti per cuocere la patata con un utilizzo di watt/ora che si attesta a quota 300.

5) Le note dolenti arrivano con le preparazioni con griglia elettrica e forno. Queste due cotture che chiudono la classifica sono le più "energivore". Ma se con la prima per 15 minuti di cottura si arrivano a consumare 425 watt/ora, la preparazione in forno della patata arriva a consumare fino a 800 watt/ora, dovuto ai tempi più lunghi di cottura (circa 40’). Ma non tutto è perduto perché il forno ha la sua rivincita con la cottura sottovuoto, che dimezzando i tempi e i watt necessari (500 contro i 1200) permette di consumare solo 167 watt/ora.