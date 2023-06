Acquaworld, il parco acquatico e del benessere: ingressi a prezzi scontati

L’Acquapark, situato nel comune di Concorezzo a pochi chilometri da Milano e Monza, si estende su una superficie di 22.000 mq, in parte coperta da avveniristiche cupole che mantengono una temperatura estiva (di circa 30 gradi) anche nei mesi invernali e permettono il naturale passaggio dei raggi solari UV.

Acquaworld si suddivide in due grandi aree per un totale di 12 piscine, di cui due all’aperto, tutte con acqua riscaldata fra 32 e 35 gradi.

La zona “Fun” comprende un’ampia piscina a onde, vasche idromassaggio, 1.100 metri di scivoli acquatici di ultima generazione e illuminati all’interno, l’area dedicata ai più piccoli, con 3 vasche, baby dance, laboratori creativi, baby parking e un mondo di giochi pensati per il divertimento dei bambini.

Durante tutta la giornata, gli animatori di Acquaworld propongono attività di animazione, balli di gruppo, giochi acquatici e le tonificanti lezioni di Acquafitness.

Non solo scivoli. Non solo relax

Acquaworld è anche il più grande centro di Acquafitness d’Italia, con una vasta proposta di corsi nella grande vasca centrale o nella SPA:

acquaticità per i bambini, tonificazione e aerobica per gli adulti, Soft Gym per i senior, AcquA Yoga, Mom Gym per le future mamme.

Gran parte delle attrazioni del parco acquatico Acquaworld si trovano al coperto quindi sono fruibili 12 mesi l’anno e con qualsiasi condizione atmosferica. Nei mesi estivi è accessibile anche l’area di 7.000 mq all’aperto attrezzata con sdraio, lettini e ombrelloni, una grande vasca con giochi d’acqua per bambini e il playground “Spray Park”. L’area benessere di Acquaworld è invece un vero e proprio centro benessere ideale per rilassarsi e ritrovare l’armonia con il proprio corpo.

Il biglietto ShopToday comprende l’accesso alle attrazioni dell’area Fun. Per accedere all’Area Benessere è necessario un supplemento.

La struttura è attrezzata con bar all’aperto e al chiuso, una pizzeria, un ristorante e tutti i servizi utili ai bagnanti (docce, armadietti, ecc). Gran parte delle attrazioni sono accessibili anche dagli ospiti con disabilità. Una grande novità da Giugno 2023: Tiki Bay. La nuova area di 10.000mq in stile isola tropicale con tanti nuovi scivoli, una spiaggia bianca, un nuovo ristorante e tanti giochi d’acqua per tutta la famiglia.

Scopri QUI tutti i servizi offerti dal parco.

Giorni e Orari

Per informazioni dettagliate su giorni di apertura e orari Acquaworld consulta il Calendario Stagionale

Condizioni

Gli ingressi a tariffa intera sono validi per adulti e bambini dai 140 cm in su.

Gli ingressi a tariffa ridotta sono validi per i bambini dai 100 cm ai 140 cm.

L’ingresso è gratuito per Bambini fino ai 100 cm.

Con i biglietti ShopToday la prenotazione non è obbligatoria