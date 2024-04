5 indizi che stai perdendo peso che non dipendono dalla bilancia

Salire sulla bilancia e vedere un numero inferiore è un traguardo emozionante nel percorso di perdita di peso. Tuttavia, il corpo spesso svela indizi sottili sulla perdita di peso prima che la bilancia rifletta i tuoi sforzi. Riconoscere questi segnali inaspettati può motivarti a rimanere sulla giusta strada e celebrare i tuoi progressi. Robert Veres, fondatore di Pomaly App, sottolinea l'importanza di ascoltare i segnali sottili del proprio corpo: "Focalizzarsi esclusivamente sulla bilancia può essere limitante. Essendo attenti ad altri segnali, possiamo ottenere una comprensione più completa dei nostri progressi e rimanere motivati durante tutto il nostro percorso di perdita di peso."

I segnali

1 . Hai più energia: Man mano che perdi peso, il tuo corpo diventa più efficiente nell'utilizzare l'energia. Ciò può tradursi in una maggiore resistenza e una riduzione della stanchezza. Uno studio pubblicato dai National Institutes of Health (NIH) ha rilevato che la perdita di peso ha portato a miglioramenti significativi nei livelli di energia auto-riferiti, mobilità fisica, umore generale, autostima e salute fisica.



2. Dormi meglio: La perdita di peso può migliorare la qualità del sonno riducendo l'apnea notturna, una condizione in cui la respirazione si interrompe e riprende ripetutamente durante il sonno. Uno studio pubblicato sul Nutrition and Diabetes Journal ha rilevato che gli interventi di perdita di peso hanno migliorato significativamente la qualità del sonno in individui in sovrappeso o obesi.



3. I tuoi vestiti ti stanno diversamente: Questo è spesso il primo cambiamento evidente. I vestiti che una volta erano stretti possono sembrare più larghi, soprattutto intorno alla vita, ai fianchi e alle cosce. È un segnale positivo che la composizione del tuo corpo sta cambiando, anche se i numeri sulla bilancia non sono ancora cambiati molto.



4. Noti cambiamenti nel tuo umore: Perdere peso può influire positivamente sul tuo umore e sulla tua autostima. Uno studio pubblicato dai National Institutes of Health (NIH) ha rilevato che gli interventi di perdita di peso erano associati a riduzioni significative dei sintomi di depressione e ansia.



5. La pressione sanguigna migliora: Man mano che perdi peso, il tuo cuore non deve lavorare così duramente per pompare il sangue in tutto il corpo. Ciò può portare a una diminuzione della pressione sanguigna, riducendo il rischio di malattie cardiache. Secondo Wolters Kluwer, fare esercizio fisico e perdere peso può migliorare significativamente la pressione sanguigna.



Ricorda, la perdita di peso è un percorso, non una meta. Festeggia i tuoi progressi, anche quelli inaspettati, per rimanere motivato e raggiungere i tuoi obiettivi. Come conclude Robert Veres, "Riconoscendo e celebrando questi cambiamenti sottili, possiamo rimanere ispirati e determinati nel nostro cammino verso uno stile di vita più sano." È importante sottolineare che questi segni possono essere associati anche ad altre condizioni di salute. Se riscontri cambiamenti inspiegabili, consulta un professionista della salute per escludere eventuali problemi medici sottostanti.