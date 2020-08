Vigili di Como: controlli a tappeto su mascherine e distanziamento, multe fino a 3 mila euro

Da oggi la polizia locale insieme alle forze dell’ordine intensificheranno i controlli relativi al rispetto delle nuove disposizioni governative in materia di contenimento dei contagi. L’attenzione sarà rivolta soprattutto alle strade e alle piazze dove è più probabile il formarsi di assembramenti (centro città, lungolago, viale Geno, area mercatale.



Dal 17 agosto è obbligatorio indossare la mascherina dalle ore 18 alle ore 6 anche all’aperto nelle pertinenze dei locali e nelle strade o nelle piazze con caratteristiche che rendono più facile la formazione di assembramenti anche occasionali e/o spontanei. Le nuove misure di sicurezza inoltre prevedono l’obbligo di indossare la mascherina in qualunque momento della giornata in aree affollate (vie del centro storico, piazze, lungolago, punti di interesse).

.

Per i trasgressori è prevista una sanzione da 400 a 3.000 euro. «Invitiamo tutti a mantenere un comportamento responsabile - spiega l’assessore alla Polizia locale e alla Sicurezza Elena Negretti - e a osservare le nuove misure di sicurezza che mirano a limitare la diffusione del coronavirus, ricordando che le scelte di ciascuno incidono direttamente sulla propria salute e su quelli gli altri».

