La variante Delta diventa predominante in Lombardia. L'appello dalla Regione: "Giovani, vaccinatevi"

La variante Delta (indiana), la più contagiosa finora del virus che provoca il covid-19, ha preso il sopravvento anche in Lombardia. Nella prima settimana di luglio, infatti, la Regione conferma il sorpasso in atto con la variante Alpha (inglese). L'analisi, che si basa su dati consolidati all'8 luglio, è stata realizzata dalla Direzione Generale Welfare ed evidenzia che dall'1 gennaio sono state eseguite 19.374 genotipizzazioni per 16.916 pazienti. Complessivamente i pazienti per cui è stata identificata la variante Delta sono 522, pari al 3% di tutti i casi sottoposti sino ad ora a genotipizzazione.