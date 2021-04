Como, il Vago di via Leoni chiuso per covid: incertezza sulla data di riapertura

Un caso di covid ha costretto la pasticceria Vago di via Leoni a chiudere. Un cartello avvisa la clientela che l'esercizio resterà chiuso fino a data da destinarsi. La chiusura, ad ogni modo, è stata spontanea e non imposta dalle autorità. In sostanza è stata dettata dallo zelo dei gestori, come si legge nel cartello affisso: "Cari Clienti, questa volta è toccato a noi! Al fine di tutelare Voi, i dipendenti e noi stessi, abbiamo deciso di chiudere DI NOSTRA SPONTANEA VOLONTÀ. Siamo certi della vostra comprensione e sperando che la situazione migliori per tutti, vi terremo aggiornati sul giorno della riapertura".