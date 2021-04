Over 80 in autopresentazione: 247 i vaccinati ieri a Como

Sono 247 le persone over 80 della provincia di Como autopresentatesi oggi e che sono state vaccinate, senza disguidi, da Asst Lariana. L'indicazione regionale è di vaccinare, fino all'11 aprile, in autopresentazione, le persone over 80 che abbiano aderito alla vaccinazione attraverso il portale regionale e che ancora non abbiano ricevuto una convocazione. Per quanto riguarda i Centri vaccinali di Asst Lariana è necessario fare riferimento all'Hub di Lariofiere, attivo tutti i giorni, dalle 8 alle 20. Per poter essere vaccinati i cittadini dovranno presentare un documento d'identità, la tessera sanitaria e l'attestazione della registrazione effettuata sul portale regionale. Poiché in tutte le giornate fino all'11 aprile sono già stati programmati appuntamenti, non si possono escludere possibili attese e pertanto si invita alla massima collaborazione. Nella giornata odierna complessivamente sono state somministrate da Asst Lariana 2096 vaccinazioni.