Quasi 2mila ultraottantenni vaccinati tra Como e Varese

Sono stati 1.940 gli over 80 residenti nel territorio dell’ATS Insubria che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-covid a pochi giorni dall’avvio, lo scorso 18 febbraio, della fase “1 ter”, proprio dedicata a color che hanno più di 80 anni.

Solo nella giornata del 19 febbraio i Centri Vaccinali delle province di Como e Varese hanno sottoposto a vaccinazione 1.608 soggetti (985 over 80 e 623 under 80), che, sommate a quelle del giorno precedente, portano il dato cumulativo ad un significativo numero: 3.276 vaccinati (1.940 over 80 e 1.336 under 80).

Si sta completando la “fase 1” per quelle RSA che, colpite ancora recentemente dal Covid, hanno dovuto necessariamente ritardare la vaccinazione degli ospiti.