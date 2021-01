Covid, in Lombardia vaccini anche in farmacia. Sei euro ai farmacisti per ogni dose somministrata

Accordo trovato e affare fatto. In regione Lombardia, appena il piano nazionale lo prevederà, sarà possibile effettuare il vaccino anti coronavirus anche nelle farmacie. Ad annunciarlo, lunedì pomeriggio (25 gennaio) è stata la stessa giunta, che "su proposta del vicepresidente ed assessore al welfare, Letizia Moratti, ha approvato un accordo con Federfarma Lombardia, Assofarm Conservizi Lombardia e federazione regionale ordini dei farmacisti che disciplina le modalità di partecipazione delle farmacie lombarde" alla campagna vaccinale anti covid e alla chiusura della campagna per le vaccinazioni antinfluenzali, che tanti problemi ha avuto - e continua ad avere - in Lombardia.

"Sappiamo - ha commentato la Moratti - quanto è importante oggi il ruolo che le farmacie svolgono nella nostra regione e anche nel nostro Paese. Si tratta di realtà sempre più aggiornate e performanti. Per questo motivo regione ha ritenuto che possano svolgere un efficace ruolo in prima linea come altre realtà sanitarie, somministrando nelle loro sedi i vaccini anti Covid", ha sottolineato l'assessore, che nelle scorse ore ha chiuso un accordo con i medici di base affinché anche nei loro studi vengano somministrate le dosi di siero anti covid.

"L'accordo prevede la fornitura di dosi vaccinali alle farmacie da parte delle Ats o Asst e la successiva somministrazione nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici, assistiti se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato", hanno spiegato dalla regione, chiarendo che "le farmacie, inoltre, si impegnano a partecipare in via sperimentale alla chiusura della campagna antinfluenzale 2020-21, previa autorizzazione Aifa per la somministrazione dei vaccini anti influenzali. La regione - conclude la nota del Pirellone - riconoscerà alle farmacie 6 euro per ogni dose somministrata".