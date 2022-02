Vaccini a Como e provincia: come si riorganizzano gli Hub nelle prossime settimane

Alla luce delle indicazioni regionali e visto l’andamento delle prenotazioni, nel corso dei prossimi giorni si procederà ad una riorganizzazione della campagna vaccinale, in modo da poter dedicare nuovamente alle consuete attività almeno una parte del personale oggi impegnato negli Hub.

La riorganizzazione, in questa fase, comporterà quanto segue: il Centro Vaccinale di via Napoleona, la sede dedicata agli adulti, resta attivo per le dosi già prenotate e per una quota residuale di appuntamenti prenotabili; il Centro vaccinale di Lariofiere viene identificato come l’Hub principale; qui ad Erba, in particolare, i cittadini che ancora dovessero ricevere la prima dose potranno autopresentarsi tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20 (è sempre possibile comunque anche prenotarsi).

Il Centro Vaccinale di Menaggio - i cui appuntamenti sono prenotabili attraverso la piattaforma regionale - prosegue la sua attività, per gli adulti e i bambini, nei giorni di martedì, mercoledì e sabato. Sulla base dell’andamento delle prenotazioni, nel corso delle prossime settimane si valuterà un’eventuale riduzione.

Il Centro Vaccinale dedicato ai bambini all’ospedale di Cantù, dal 7 febbraio proseguirà a vaccinare somministrando le seconde dosi e le prime dosi prenotate ad oggi (in questo caso le seconde dosi saranno prenotate poi dal personale a Lariofiere); per le prime dosi si potranno prenotare appuntamenti nell’Hub di Lariofiere (i cui spazi vista la generale riduzione potranno essere rimodulati con percorsi e ambulatori dedicati per la fascia 5-11 anni) o a Como, nell’edificio 53, dedicato ai bambini.

Sabato 5 e domenica 6 febbraio sarà organizzato un nuovo open day per le vaccinazioni dei bambini (5-11 anni) a Como, in via Napoleona, dalle 8 alle 20. In questi due giorni oltre ai bambini potranno essere vaccinati in autopresentazione anche i loro genitori/accompagnatori.

La prossima settimana, infine, verrà organizzato un Open Day per i bambini (5-11 anni) a Centro Valle Intelvi, nell’Hub di Villa Somaini, sabato 12 febbraio dalle 10 alle 16.

Un Open Day per i bambini (5-11 anni) sarà organizzato a Porlezza, nel Palazzetto - Polo scolastico in via Ferrovia 2, sabato 19 febbraio dalle 9.30 alle 16. Un Open Day per gli adulti (terza dose) sarà organizzato infine il 20 febbraio, dalle 9.30 alle 16, sempre a Porlezza.