Trenord, Terzi: "Il problema sono le quarantene"

Omicron e l'altissimo numero di positivi in quarantena stanno condizionando anche i trapsorti lombardi. I motivi li spiega l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi: "Purtroppo le assenze di personale stanno rendendo difficile organizzare tutti i servizi del Tpl. Perchè il problema non è solo di Trenord, ma è generalizzato: sono numerose anche le aziende del settore gomma che vanno via via riducendo le corse a causa proprio delle assenze del personale positivo o in quarantena. Analoghi problemi stanno affrontando altre imprese ferroviarie come Trenitalia, posto che il servizio ferroviario lombardo per come è strutturato, per volumi, quantità e frequenza, non ha paragoni nel resto d'Italia".

"Per quanto attiene più nello specifico a Trenord - prosegue Terzi - mi limito a ricordare che la riorganizzazione delle corse ha come obiettivo proprio la tutela degli orari più frequentati da studenti e lavoratori, cercando di garantire il più possibile le fasce di punta. Del resto ogni giorno sono garantiti in Lombardia 800.000 posti, a fronte di un'utenza attuale che si aggira sui 350.000 viaggiatori".

"La Regione - spiega Maria Claudia Terzi - sta investendo 2 miliardi di euro per l'acquisto dei nuovi treni che stanno gradualmente entrando in servizio, e 1 miliardo di euro per efficientare l'infrastruttura di Ferrovienord, nella speranza che lo Stato centrale attui in proporzione investimenti analoghi sulla rete statale". "A questo, parlando invece di trasporto su gomma - conclude l'assessore - si aggiungono i 400 milioni di euro annui che Regione stanzia per integrare il Fondo nazionale trasporti (Fnt). La Lombardia infatti è tra le poche regioni in Italia a mettere consistenti risorse autonome per il trasporto pubblico locale, la cui gestione e programmazione è di competenza delle Agenzie del Tpl".

La replica dei 5 Stelle

In una lettera indirizzata al Presidente Fontana sono state evidenziate le gravi criticità che stanno vivendo i trasporti pubblici e per questi motivi sono state invocate le dimissioni dell'Assessore Terzi, ritenuta incapace di assicurare un servizio dignitoso. Problemi e difficoltà condivise da Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, da tempo critico nei confronti della gestione dei servizi ferroviari da parte della Giunta di centrodestra che governa Regione Lombardia:

“Le vigorose proteste dei Comitati dei Pendolari sono l'ennesima riprova dei pessimi risultati dell’attuale maggioranza in Regione Lombardia. Il servizio di trasporto pubblico è stato lasciato al più totale sbando e la politica di gestione di Trenord è completamente fallimentare. Del resto, le politiche regionali messe in atto dalla maggioranza Fontana incentivano soltanto l'utilizzo del mezzo privato perché in questi anni Regione Lombardia ha sempre voluto mettere al primo posto strade e cemento”.

“Questa maggioranza ha dimostrato anche totale sordità alle numerose richieste di confronto che i Comitati dei Pendolari hanno avanzato e di cui sono stato io stesso portatore attraverso interrogazioni e atti in Consiglio Regionale. Da anni continuiamo a sostenere l’importanza di puntare su una mobilità sostenibile e intermodale ma le nostre proposte sono state regolarmente ignorate. Serve decisamente un cambio di passo nella nostra Regione su questo e su tantissimi altri temi”, conclude il consigliere Erba.