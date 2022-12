Tamponi a Malpensa per chi arriva dalla Cina: passeggeri positivi al covid ma no nuove varianti

Dopo che quasi metà dei passeggeri di due voli in arrivo a Malpensa dalla Cina erano risultati positivi al covid, era arrivata un'ordinanza del ministro della Salute, Orazio Schillaci con la quale sono stati resi obbligatori i tamponi per tutti i passeggeri in arrivo in Italia dal Paese asiatico. Al momento, però, rimangono scoperti tutti i viaggiatori dalla Cina che atterrano nel nostro Paese facendo scalo in altre città europee.

Il rassicurante risultato dei primi test condotti sui passeggeri arrivati nei giorni scorsi dalla Cina a Milano Malpensa e risultati positivi al virus è comunque rassicurante: nessuna nuova variante covid.

"Il team del laboratorio dell'Asst 7 Laghi - spiega Palazzo Lombardia - ha riscontrato solo sottovarianti di Omicron già presenti sul territorio italiano e da cui siamo protetti. Continueremo comunque a sequenziare i tamponi positivi per confermare i primi risultati". Ad essere sequenziati, per il momento, sono stati 15 dei tamponi effettuati il 26 dicembre sui viaggiatori di due voli in arrivo nello scalo del Varesotto.

Così il presidente di Regione Lombardia commenta l'esito del sequenziamento dei primi 15 tamponi positivi, arrivato la mattina del 29 dicembre dal laboratorio dell'Asst 7 laghi, effettuati il 26 dicembre, dai passeggeri di due voli provenienti dalla Cina a Malpensa. "Voglio sottolineare - ha messo in luce il governatore lombardo Attilio Fontana - che questa volta finalmente c'è stata un'azione coordinata tra Regione e Governo nazionale e in breve tempo si sono adottati provvedimenti che ci hanno consentito di avere un primo quadro di quanto sta accadendo nel paese Asiatico. Ringrazio anche il premier e il ministro dei Trasporti per essersi fatti già portavoce in Europa della richiesta di un coordinamento a livello europeo, perché è chiaro che controllare solo i voli diretti e non quelli che fanno scalo, sia un'azione incompleta".