Il Governo chiarisce: nei supermercati si potrà comprare tutto anche senza green pass

Dal 1° febbraio senza green pass sarà possibile accedere solo ai negozi e alle attività ritenute essenziali . Negli scorsi giorni era sorta la polemica sui supermercati o gli ipermercati dove si vendono, oltre ai generi alimentari ovviamente ritenuti necessari, anche altri prodotti. In molti, non essendoci molta chiarezza, avevano pensato che dovessero essere eseguiti (come ipotizzato e trapelato inizialmente) dei controlli a campione nei carrelli dei clienti. La presidenza del Consiglio tramite una Faq ha infine chiarito il punto:

Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta? Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Nessun controllo e nessun "limite di spesa" per chi è senza green pass all'interno dei supermercati. Ora qualcuno storce il naso perchè questa decisione potrebbe sfavorire i piccoli negozi che magari vendono le stesse merci ma dove si richiederà dal 1° febbraio il green pass base.