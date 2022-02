Scuola, stabilite le nuove regole dal 7 febbraio: dad solo per non vaccinati

Dopo un periodo di grande confusione sono finalmente state approvate le nuove regole semplificate per la gestione delle quarantene nelle scuole. Non sono mancati screzi in merito durante il consiglio dei ministri: Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia ed Erika Stefani, ovvero i ministri della Lega, non le hanno votate. Per loro è una discriminazione troppo grande per i bambini che non si sono vaccinati. Le nuove regole saranno operative dal 7 febbraio. Gli studenti vaccinati resteranno sempre in classe. A seguire una sintesi per nidi, materne, medie e superiore.

Quarantene a scuola: cosa cambia

Nidi e materne

Scuole chiuse solo con 5 o più casi, e non più uno solo come avviene oggi. La quarantena è ridotta da 10 a 5 giorni e basterà per rientrare un tampone antigenico che si compra in farmacia ed è gratuito se prescritto dal medico.

Elementari

I bambini vaccinati restano sempre in presenza.

Fino a 4 casi di positività si continua con la didattica in presenza con mascherine FFP2 per docenti e alunni. Sarà obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

A partire dal 5° caso, chi ha concluso il ciclo vaccinale o è guarito da meno di 120 giorni o ha fatto il richiamo, continua l'attività didattica in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri (non vaccinati o vaccinati da più di 120 giorni) le attività proseguono in dad per 5 giorni.

?Medie e superiori

Con un alunno positivo, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina FFP2 da parte di alunni e docenti.

Se ci sono due o più alunni positivi le strade si dividono per i vaccinati e i non vaccinati. Per chi ha concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o è guarito da meno di 120 giorni o ha effettuato il richiamo, la didattica prosegue in presenza con mascherine FFP2; per gli altri c’è la didattica digitale integrata per 5 giorni.