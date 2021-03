Disagi al Sant'Anna per chi doveva vaccinarsi: "Criticità risolta"

Nella giornata di oggi, 11 marzo, si sono verificati alcuni disagi all'ospedale Sant'Anna nella fase di accoglienza delle persone convocate per la vaccinazione di cui Asst Lariana si scusa e che hanno però una spiegazione. La pressione critica sui Pronto Soccorso e la conseguente necessità di aprire ulteriori posti letto per rispondere all’emergenza hanno comportato questa mattina lo spostamento - per un’ora - di tre ambulatori nell’area del Poliambulatorio 1 dove vengono effettuate le vaccinazioni e di conseguenza l’apertura di sette ambulatori invece dei dieci previsti. Risolta la criticità degli ambulatori, il processo vaccinale ha ripreso a funzionare in tutti e dieci gli ambulatori e i disagi si sono risolti.

Con l’occasione chiediamo alle persone che vengono convocate per la vaccinazione di rispettare l’orario indicato e di presentarsi non prima di quindici minuti (se la convocazione è fissata per le 11.30 ci si può presentare alle 11.15). Il rispetto di tale indicazione è un grande aiuto per evitare assembramenti e disagi.