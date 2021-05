Vacanze e vaccini, la soluzione della Lombardia

Questione pass a parte, il problema vaccini e ferie sembra risolto. La Lombardia, che ha iniettato oltre 5 milioni di sieri anti covid, ha infatti trovato un modo per evitare che i lombardi in vacanza - soprattutto tra luglio e agosto - debbano tornare a casa per effettuare il richiamo del vaccino anti covid.

Dopo il no alle somministrazioni nelle regioni dove si trascorrono le vacanze, il Pirellone sembra infatti aver "disegnato" un'alternativa. Ad annunciarlo, ai microfoni di "L'aria che tira" su La7, è stata l'assessore al welfare e vicepresidente, Letizia Moratti.

"Siamo l'unica regione ad aver creato un'applicazione su Poste per cui ognuno può andare a vedere la data della seconda somministrazione e quindi scegliere la data della prima somministrazione in funzione della seconda e quindi in qualche modo superare il problema delle vacanze", ha spiegato la numero due del Pirellone. In sostanza, al momento di prenotare l'appuntamento - sul portale di Poste - i lombardi sapranno già in che giorno dovranno fare il richiamo, così da poter scegliere la data senza problemi. In effetti, prenotando il vaccino, viene porposta una finestra di qualche giorno dentro la quale, a seconda del tipo di vaccino fatto, verrà fatta la seconda dose. Data non spostabile.

La stessa Moratti è poi tornata su Aria spa, la società regionale che inizialmente aveva gestito le prenotazioni per la campagna vaccinale e che aveva evidentemente fallito, tra ritardi, appuntamenti saltati e hub tristemente vuoti.

"Aria non la volevo dall'inizio, ma ero appena arrivata e mi sembrava giusto dare un'opportunità alla nostra piattaforma regionale - ha confessato la Moratti -. Però avevo messo delle clausole che prevedevano una rescissione nel caso in cui il contratto non fosse stato eseguito correttamente. Quindi, appena visto i disastri che erano stati provocati - ha concluso -, ho cambiato e scelto Poste e oggi funziona tutto".