Regione Lombardia ha presentato ricorso contro la "zona rossa"

La zona rossa finisce davanti ai giudici del Tribunale amministrativo della Lombardia. Il governatore Attilio Fontana ha affermato di avere intrapreso formalmente e ufficialmente l'iter necessario a chiedere la revisione dei parametri alla base della decisione del Governo di ionserire la Lombardia tra le aree magiormente soggette a restrizioni. "Come anticipato nei giorni scorsi - ha detto Fontana in un intervento in consiglio regionale - abbiamo presentato ricorso al Tar contro la decisione del Governo. Abbiamo anche chiesto al ministro della Salute, Roberto Speranza, di rivedere i parametri che regolano questa decisione, così impattante sulla vita dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Credo sia oggettivamente evidente che la Lombardia e i lombardi hanno fatto, e stanno facendo, la loro parte con responsabilità e spirito di sacrificio. Per questo ritengo che l'assegnazione della zona rossa sia fortemente, e ingiustamente, penalizzante per la nostra regione".

"Mi auguro davvero - ha concluso - che possa riunirsi presto di nuovo il tavolo di confronto con le Regioni per rivedere, con il ministro Speranza, i parametri di riferimento".