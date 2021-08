Obbligo di green pass per la mensa degli ospedali comaschi

Anche alle mense aziendali degli ospedali dell'Asst Lariana vige l'obbligo di green pass per i dipendenti. Solo coloro che sono vaccinati o sono stati dichiarati guariti o hanno fatto il tampone entro le 48 ore precedenti, possono sedersi a tavola nella pausa pranzo. Lo ha spiegato la stessa Asst in una nota stampa: "A seguito di esplicito chiarimento governativo, l'obbligo di green pass è stato esteso anche alle mense aziendali. Ne consegue che anche nelle mense dei presidi di Asst Lariana, i dipendenti potranno accedere solo se muniti della suddetta documentazione o dell'idonea certificazione medica che attesti l'esenzione".

I lavoratori non muniti di Green Pass potranno ritirare un pranzo al sacco sostitutivo. Per le mense di Cantù e Mariano il pranzo potrà essere ritirato direttamente in mensa (senza prenotazione).Per la mensa di via Napoleona il pranzo potrà essere ritirato direttamente in mensa (senza prenotazione). Per la mensa di San Fermo il pranzo sostitutivo andrà prenotato entro le ore 11.30 del giorno precedente e il ritiro lo si effettuerà poi in mensa a partire dalle ore 12.30. Per la mensa di Menaggio il pranzo potrà essere ritirato direttamente in mensa (senza prenotazione).