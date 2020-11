Limitare gli spostamenti degli over 70: la proposta di Lombardia, Piemonte e Liguria

La proposta è arrivata in primis dal presidente della Liguria Giovanni Toti, ed è stata poi sposata anche da Alberto Cirio (Piemonte) e Attilio Fontana, il governatore della Lombardia. Si tratterebbe di limitare gli spostamenti delle persone anziane, over 70 per la precisione, che contraendo il covid, si espongono a rischi molto maggiori rispetto alle generazioni più giovani. La proposta è stata avanzata al Governo durante una riunione tra ministri e Regioni, in vista del nuovo Dpcm che il premier Giuseppe Conte dovrebbe approvare nella giornata di lunedì 2 o martedì 3 novembre.

Interventi su coloro che rischiano davvero

La riflessione su cui si basa questa proposta di Lombardia, Liguria e Piemonte è riportata anche sulla pagina Facebook del governatore Toti:

«C’è un altro tema che nessuno sembra voler affrontare e che potrebbe essere risolutivo: la maggior parte dei pazienti gravi nei nostri ospedali e purtroppo anche dei morti che piangiamo ogni giorno è composta da persone sopra i 75 anni. E per quanto ci addolori ogni singola vittima, non possiamo non tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani.

Sono proprio i nostri anziani i più colpiti dal virus e sono quelli che vanno tutelati di più: si tratta di persone spesso in pensione, che non sono indispensabili allo sforzo produttivo del Paese ma essendo più fragili vanno salvaguardate in ogni modo.

Perché non si interviene su questa categoria? Proteggendo i nostri anziani di più e davvero, la pressione sugli ospedali e il numero dei decessi diventerebbero infinitamente minori.

Sarebbe folle richiudere in casa tanti italiani per cui il Covid normalmente ha esiti lievi, bloccare la produzione del Paese, fermare la scuola e il futuro dei nostri giovani e non considerare alcun intervento su coloro che rischiano davvero. Speriamo ci sia saggezza stavolta e non demagogia».