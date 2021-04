Lombardia, al via la vaccinazione massiva: le tappe e le fasce d'età

Oggi, 1 aprile, durante la conferenza per spiegare il nuovo portale di prenotazione per i vaccini con Poste Italiane, a partire dal 2 aprile (qui tutte le info) Attilio Fontana e Guido Bertolaso hanno anche illustrato le varie tappe per fascia d'età della vaccinazione massiva in Lombardia.

Partiranno il 12 aprile le vaccinazioni anti Covid per i 75-79enni in Lombardia.

I 75-79enni in Lombardia sono 450 mila. Secondo i piani, potranno essere tutti vaccinati (con prima dose) entro il 26 aprile, grazie alla disponibilità di 35 mila dosi al giorno. Ma non è finita, perché il 15 aprile verranno aperte le prenotazioni per i 70-74enni, in tutto 546 mila. In questo caso, per la data in cui verranno finite le prime dosi, gli scenari possibili sono due: con la disponibilità attuale, Bertolaso crede di poter chiudere entro il 12 maggio. Ma da metà aprile dovrebbero arrivare nuove dosi di vaccini, consentendo quindi di chiudere già l'8 maggio. Infine, intorno al 22 aprile, potrebbero partire le prenotazioni anche per la fascia dei 60-69enni. Questo accadrà se si avrà la certezza di molte dosi in arrivo per il mese di giugno.

Con la piattaforma di prenotazione dei vaccini di Poste, la prenotazione sarà diretta e non ci sarà la pre-adesione come invece era precedentemente, quindi la persona avrà direttamente in mano la prenotazione. Secondo quanto riportato, è stato sviluppato un algoritmo per ridurre al minimo la distanza del centro vaccinale rispetto al domicilio del cittadino. Il sito istituzionale che spiega modalità e modulistica è già online - ha poi detto - e da domani verrà attivata la possibilità di effettuare la prenotazione.

Tutte le tappe: quando ci si può prenotare e da quando si sarà vaccinati

Venerdì 2 aprile, come annunciato, parte la possibilità di prenotare la vaccinazione anti Covid attraverso il sistema di Poste Italiane, via web o via telefono (800.894.545). Inizialmente possono prenotarsi soltanto i 75-79enni, per i quali la vaccinazione sarà dal 12 al 26 aprile. Nel frattempo, il 12 aprile si potranno prenotare i 70-74enni, per i quali la vaccinazione inizierà il 27 aprile e terminerà l'8 maggio oppure, come detto, il 12 maggio, a seconda della disponibilità effettiva delle dosi.

Andando avanti, l'obiettivo di Regione Lombardia è aprire le prenotazioni per i 60-69enni (quasi un milione e 200 mila persone) il 22 aprile. Con una teorica disponibilità di dosi per 65 mila somministrazioni al giorno, si terminerà con le prime dosi ai 60-69enni il 9 giugno. Se invece si potranno fare 144 mila somministrazioni al giorno, si terminerà molto prima, anche il 18 maggio.

Nel frattempo, a fine aprile o a inizio maggio potrebbero partire le prenotazioni per i 50-59enni (più di un milione e mezzo di lombardi). Con 144 mila somministrazioni al giorno, per questa fascia d'età si inizieranno le vaccinazioni il 19 maggio e si termineranno il 7 giugno. Restano i quattro milioni di lombardi sotto i 50 anni: per loro, il piano di Bertolaso e di Regione Lombardia è di iniziare le prenotazioni a metà maggio e vaccinarli tra l'8 giugno e il 18 luglio.

La tabella per fasce di età