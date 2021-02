Lombardia e Como, ultima domenica in zona gialla: si temono assembramenti e caos traffico

Il governo Draghi, rispetto a quello Conte ha deciso (per dare più tempo per organizzarsi alle varie attività coinvolte o meno dalle restrizioni) che i cambi di colore settimanali entrano in vigore il lunedì. In questo specifico caso, ovvero il fine settimana del 27 e 28 febbraio, alcune coincidenze potrebbero trasformare questa domenica il un vero incubo.

Con questo bel tempo molta gente cercherà di sfruttare la bella giornata per una gita o una scampagnata sul lago creando, come avvenuto ieri, gravi problemi di circolazione e viabilità. A Como, a parte qualche episodio di poco rilievo, non sono stati al momento segnalati dalla Questura problemi di grossi assembramenti ma in altre città Lombarde, come per esempio Milano, le cose sono andate diversamente. Un vero e proprio 'rave party' clandestino di circa un centinaio di ragazzi che si sono divertiti con qualche alcolico, musica e balli è accaduto in Darsena a Milano, proprio nella serata di sabato 27 febbraio, penultimo giorno di zona gialla in Lombardia.

Oggi, per Como e la Lombardia, sarà anche l'ultima domenica con i ristoranti aperti, fatto che evidenzia un'altra ferita nella gestione di questa pandemia dove, con decisioni a scadenza settimanale, si crea l'impossibilità per varie attività di organizzarsi sia a livello di scorte sia di personale, molto del quale (nel settore della ristorazione) si trova ancora in cassa integrazione. Da domani, lunedì 1 marzo torneremo in zona arancione.

Vedremo cosa succederà oggi, nella più vivida speranza che la gente possa godersi questa bella domenica di sole senza assembramenti, traffico e con un po' di spensieratezza. Con ogni probabilità oggi sarà firmato il nuovo Dpcm, il primo del Governo Draghi, che deciderà la gestione della pandemia dal 6 marzo al 6 aprile.