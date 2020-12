Anche Guerra contro le norme covid che penalizzano i piccoli Comuni

Dopo l'intervento di ieri del sindaco di Laglio, Roberto Pozzi, oggi è il primo cittadino di Tremezzina, nonché presidente Anci Lobardia, Mauro Guerra: "Nel decreto legge, la norma sui limiti nelle feste natalizie è da rivedere almeno per i piccoli e i medi Comuni. Una cosa è non poter uscire dal Comune di Milano o di Roma, tutt’altra cosa è non potersi spostare tra Comuni di qualche centinaia o migliaia di abitanti". Una questione certamente centrale nell'ambito del nuovo Dpcm anche in funzione delle imminenti festività natalizie che potrebbero procurare diversi problemi di ricongiungimento tra famiglie a poche centinaia di metri tra loro ma in Comuni differenti.