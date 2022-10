Focolaio covid al Sant'Anna, esposto del Codacons

Da mercoleddì 5 ottobre, per otto giorni, come anticipato ieri, verranno sospese le visite dei parenti ai pazienti ricoverati all’ospedale Sant’Anna. La sospensione - adottata dalla Direzione Sanitaria di Asst Lariana - si è resa necessaria in seguito all’aumento dei pazienti ricoverati per altre patologie e riscontrati Covid positivi ai periodici controlli che vengono effettuati.

L'esposto Codacons

"Sembra esserci in generale una significativa sottovalutazione della circolazione del virus, nonostante i casi siano in considerevole aumento negli ultimi giorni in Lombardia e nel resto d'Italia, ed il Covid continui a provocare decessi e contagi. Non vorremmo che anche nelle strutture sanitarie si siano allentate le misure di protezione assolutamente necessarie per contrastare la diffusione del virus. Come è noto se il Covid va a contagiare pazienti già malati e con patologie gravi l'effetto può essere devastante. Per questo motivo - conclude il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli - presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica al fine che sia verificato il corretto rispetto delle normative negli Ospedali lombardi, va tutelata la salute dei pazienti e del personale coinvolto in primis".