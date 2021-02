Un altro aprile a Como senza fiera di Pasqua

Per il secondo anno consecutivo, le tradizionali bancarelle della Fiera di Pasqua di viale Varese a Como non ci saranno. Il 4 e 5 aprile, Pasqua e Pasquetta li vivremo un po' come Natale, difficile pensare ora di allora ci saranno aperture tali da farci vivere una Pasqua normale, facile anche pensare che gli spostamenti tra regioni, anche in zona gialla, almeno durante le vacanze pasquali saranno vietati.

Ma tant'è, di sicuro l'evento che a Pasqua attirava in città migliaia di persone è stato ovviamente annullato, così come il Lunapark e la Via Crucis. Certamente gli assembramenti che si creavano tra gli ambulanti oggi sono impensabili, sembra quasi appartengano ad un altro mondo. Non rimane ormai, per un ritorno alla vita normale, che sperare nel prossimo anno.